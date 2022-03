Subventionen : Betrug mit Corona-Hilfen: Fünf Beschuldigte angeklagt

Wegen Subventionsbetrugs mit Corona-Hilfen in Millionenhöhe hat die Staatsanwaltschaft Hamburg fünf Beschuldigte angeklagt. Die vier Hauptbeschuldigten sollen in 80 Fällen insgesamt rund drei Millionen Euro kassiert haben, wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte. Beantragt hatten sie den Angaben zufolge Corona-Hilfen in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Der fünfte Beschuldigte soll als Buchhalter tätig gewesen sein und in 45 Fällen die betrügerischen Anträge der Bande geprüft haben.

Im vergangenen November hatte die Staatsanwaltschaft 18 Objekte in Hamburg und Berlin durchsuchen lassen und fünf Haftbefehle sowie Vermögensarrestanordnungen über 1,5 Millionen Euro vollstreckt. Es seien hochwertige Gegenstände wie ein Auto, ein Motorrad, Uhren, Schmuck und Luxusmarkenhandtaschen eingezogen und 25 Bankkonten gepfändet worden, hatte di...

