Panorama : Anklage gegen mutmaßliche Wohnmobil-Diebesbande erhoben

Im Zusammenhang mit einer Diebstahlserie von Wohnmobilen und Transportern hat die Staatsanwaltschaft Stralsund Anklage gegen zwei Tatverdächtige erhoben. Den Männern wird 20-facher Diebstahl vorgeworfen, wie die Polizei in Rostock am Donnerstag mitteilte. Sie sollen mit Komplizen im Jahr 2021 Fahrzeuge im Wert von rund 800.000 Euro gestohlen und nach Osteuropa gebracht haben. Die meisten Tatorte befanden sich in den Regionen Stralsund und Greifswald in Vorpommern, es gab aber auch mehrere Fälle in der Region Rostock. Der Prozess soll am Landgericht Rostock stattfinden.

Die beiden Männer wurden im Oktober 2021 auf der Autobahn 20 zwischen Lübeck und Rostock gestoppt, als sie mit einem gestohlenen Wohnmobil Richtung Osten unterwegs waren. Die 27- und 29-jährigen Tatverdächtigen aus Polen sitzen seither in U-Haft. Bei einer Verurteilung müssten die Täter mit langjährigen Haftstrafen rechnen....

