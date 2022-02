Wirtschaft : Althusmann fordert schnelle Lösung: Hilfe für Schweinehalter

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) pocht in der Corona-Krise auf einen schnelleren Zugang zu Wirtschaftshilfen für Schweinehalter. Ihm werde von immer mehr Betrieben mitgeteilt, dass die Liquiditätsreserven aufgebraucht sind, wie aus einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hervorgeht, der der dpa am Dienstag in Hannover vorlag.

In Niedersachsen ist die Tierhaltung ein wichtiger Wirtschaftszweig. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums gibt es im Bundesland rund 5300 schweinehaltende Betriebe mit etwa 8,3 Millionen Tieren. Althusmann hatte bereits kritisiert, dass der Zugang zu Bundeswirtschaftshilfen für Schweinehalter vereinfacht werden müsse. Die Kritik am Bund richte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.