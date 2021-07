Hochwasseropfern helfen : Wie Spender ihre Steuerlast senken

Wer Hochwasseropfern helfen will, kann Geld an eine seriöse Hilfsorganisation spenden. Wer dabei einiges beachtet, kann steuerlich profitieren. Was Sie dazu wissen müssen.

München | Mit einer Geldspende kann man beispielsweise Hochwasseropfern helfen. Um steuerlich damit seine Steuerlast zu senken, gibt es aber einige Voraussetzungen: So muss die Spende etwa an eine anerkannte gemeinnützige Organisation gehen, erklärt die Lohnsteuerhilfe Bayern. Als Beispiele nennen die Experten das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Deutsche Lebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.