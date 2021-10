Teure Sicherheit : Warum Mischfonds sich oft nicht auszahlen

Sicherheit und Rendite: Das versprechen Mischfonds. Doch die gleichzeitige Anlage in Renten und Aktien kann erhebliche Nachteile haben. Worauf Anlegerinnen und Anleger unbedingt achten sollten.

Frankfurt/Main | Keine Frage: Fonds verkaufen sich in Deutschland derzeit gut. Und zwar nicht nur Aktienfonds, sondern auch Mischfonds. Anders als bei reinen Aktienfonds investieren die Anbieter hier in der Regel in Aktien und Anleihen. Die Chancen des Aktienmarktes werden also kombiniert mit der Sicherheit von Zinsanlagen. Fonds nehmen Anlegern Entscheidungen ab ...

