Abgabefristen : So kommt die Weihnachtspost rechtzeitig an

Weihnachten kommt sicher. Das ändert auch die Corona-Pandemie nicht. Allerdings dürften auch in diesem Jahr wieder viele Pakete unterwegs sein. So kommt die Weihnachtspost rechtzeitig an.

Berlin | Schnell in die Post, sonst kommt das Paket erst zwischen den Jahren an? Diese Sorge kennen viele in der Weihnachtszeit. Soll das Paket mit den selbstgestrickten Socken und anderen schönen Überraschungen rechtzeitig ankommen, muss es früh genug zum Zustelldienst. DHL gibt als spätesten Versandtermin für Pakete und Päckchen innerhalb Deutschlands Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.