Lesertelefon Mietrecht : Mieter darf Zahlungsbelege einsehen

Zahlreiche Mieter und Vermieter nutzten unser Telefonforum mit Experten, um ihre Fragen zu klären.

Schwerin | Fragen von Mietern Wir wohnen mit unseren zwei Hunden seit drei Jahren in einer Wohnung. Dafür hatte uns der Vermieter mündlich eine Erlaubnis erteilt und die Hunde in den letzten Jahren auch öfter gesehen. Nun gab es mit dem Vermieter Streit in einer anderen Angelegenheit und er verlangt jetzt von uns, dass wir die Hunde abschaffen, weil es keine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.