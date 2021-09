Geringere Freibeträge : Bundesbank: Negativzinsen für Bankkunden nehmen zu

Geschäftsbanken, die Gelder bei der Europäischen Zentralbank parken, müssen seit Juni 2014 Zinsen zahlen. Diese Kosten geben sie oft an ihre Kunden weiter. Einige Institute haben die Freibeträge hierfür in den vergangenen Monaten sogar noch gesenkt.

Frankfurt am Main | Deutschlands Banken verlangen von ihren Kunden zunehmend Negativzinsen - und schaffen es so, Belastungen aus der EZB-Geldpolitik zu verringern. „Die Einlagen nicht finanzieller Unternehmen wurden 2020 in noch größerem Umfang als in den Vorjahren negativ verzinst“, resümiert die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht September, den die Notenbank in...

