Experten warnen : Qualmende Eltern: Wie Rauchen Mittelohrentzündungen bei Kindern begünstigt

Passivrauchen kann gesundheitliche Folgen für Kinder haben. Experten warnen, dass häufige Mittelohrentzündungen auf einen ständigen Raucheinfluss im familiären Umfeld hinweisen können. Wie gefährdet Kinder sind und wie sie geschützt werden können.

von Berit Rasche/ dpa

21. Januar 2022, 10:54 Uhr

„Wenn ein Kleinkind ständig unter Mittelohrentzündungen leidet und seine Sachen riechen nach Rauch, sollten Ärzte und Schwestern, aber auch Tanten und Omas aufmerksam werden”, warnt der Experte für Kinderpneumologie und Kinderallergologie Dr. Freerk Prenzel in einer Pressemitteilung des Universitätsklinikums Leipzig. Auch der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte in Neumünster bemängelt, dass Kinder in Raucherfamilien besonders gefährdet für Mittelohrentzündungen seien.

„Das tägliche Einwirken von Tabakrauch ist das größte Problem”, erklärt der Leipziger Oberarzt Prenzel weiter. Dabei nütze es auch nichts, wenn Eltern nur auf dem Balkon rauchen. „Studien zeigen, dass die Stoffe, die beim Rauchen frei werden, sich an den Händen, der Bekleidung und dann auch im Hausstaub nachweisen lassen. Und auf dem Teppich krabbeln die Kleinen herum. Kein Wunder, dass dann die Abbauprodukte von Nikotin im Urin der Kinder zu finden sind.”

Tabakrauch hat schwere Auswirkungen auf Kinder

Da Kinder besonders sensibel auf giftige Substanzen im Tabakrauch reagieren, ist Passivrauchen für sie sehr ungesund, erklärt die Suchtpräventionsexpertin Michaela Goecke von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). In Relation zum Körpergewicht atmen sie mehr Luft und somit mehr Giftstoffe ein und können diese außerdem schlechter abbauen als Erwachsene.

Kinder in Raucherfamilien werden nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) häufiger krank als solche aus einem rauchfreien Lebensumfeld. Neben Mittelohrentzündungen hätten sie demnach auch häufiger Flüssigkeit im Ohr und müssten operativ Drainageröhrchen eingesetzt bekommen. Aber auch verschiedene andere gesundheitliche Beeinträchtigungen wie beispielsweise der Atemwege, der Augen sowie des Herz-Kreislauf-Systems treten bei passivrauchenden Kindern mit höherer Wahrscheinlichkeit auf.

So können Kinder geschützt werden

Eine Mittelohrentzündung wird häufig durch einen Schnupfen ausgelöst, wenn Keime durch die sogenannte Ohrtrompete in den Nasen-Rachenraum aufsteigen und sich vermehren. Ist die mittlere Ohrpartie akut entzündet, äußere sich dies durch starke Ohrenschmerzen und häufig auch Hörverlust, erklärt Michael Deeg, Landesvorsitzender vom „Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte” in Baden. Eine virale Infektion könne mit schmerzlindernden sowie entzündungshemmenden Medikamenten behandelt werden. Gegen eine bakterielle Infektion können Antibiotika eingesetzt werden, wenn sich die Symptome nach mehreren Tagen nicht bessern.

Um Kinder vor gesundheitlichen Schäden durch Tabakrauch zu schützen, sollten Eltern es niemandem gestatten, in Anwesenheit ihrer Kinder zu rauchen, rät die BZgA. Kinder sollten außerdem aus geschlossenen Räumlichkeiten, in denen geraucht wird, ferngehalten werden. Auch das Rauchen im Auto, selbst bei offenem Fenster, sollte vermieden werden.