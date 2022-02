In Antwerpen : Nächstes CS:GO-Major findet im Mai in Belgien statt

Das nächste Major in „Counter-Strike: Global Offensive” wird in Belgien ausgetragen. Wie Organisator PGL bekannt gab, findet das prestigeträchtige Turnier im Mai in Antwerpen statt.

Die Challengers-Stage des PGL Majors Antwerp beginnt am 5. Mai und gipfelt schließlich in den Playoffs vom 19. bis 22. Mai, die vor Publikum im Antwerpener Sportpaleis ausgespielt werden sollen. Aufgrund der Unterstützung von CS:GO-Entwickler Valve gelten die als Major betitelten Turniere als die wichtigsten der Saison und sind mit einer Million US-Dol...

