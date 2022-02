Mit Overwatch 2? : Nächste Saison der Overwatch League soll im Mai beginnen

Die Overwatch League hat den Start der nächsten Saison für den 5. Mai angekündigt. Auch die ersten Spiele stehen fest: In der West-Region spielt New York Excelsior gegen Los Angeles Gladiators, während in der Ost-Region Philadelphia Fusion auf Meister Shanghai Dragons trifft.

„Es wird die bisher beste Saison“, kündigte Liga-Chef Sean Miller in einem Youtube-Video an und stellte anschließend die Pläne für das laufende Jahr vor. Wie 2021 sollen insgesamt vier Turniere stattfinden, von denen zwei ausschließlich regional sein werden. Für jedes Turnier können sich acht Teams aus der West-Region und vier aus der Ost-Region quali...

