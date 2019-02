Mode-Farbe des Jahres : Wie trägt man Koralle?

Auffällig in Szene setzen oder dezent kombinieren: Wie lässt sich die diesjährige Trend-Farbe Koralle in der Kleidung am besten zur Wirkung bringen? Ein paar Tipps:

Koralle ist aktuell eine wichtige Farbe in der Mode. Das Pantone Institut hat «Living Coral» zur Trendfarbe des Jahrs gekürt - das US-Unternehmen aus Carlstadt hat ein verbreitetes Farbsystem für die Grafik- und Druckindustrie entwickelt.

Pantone beschreibt die Farbe als «lebensbejahendes Orange mit goldenem Unterton», oft wirkt es auch wie Rosarot - also keine einfache Farbe zum Anziehen.

Wie trägt man die Koralle also? «In der Natur kommt Living Coral gemeinsam mit jeder anderen Farbe vor - leuchtend, kräftig oder neutral», erläutert Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone Instituts. «Deshalb sollten wir die Farbe in unserem täglichen Leben genauso behandeln.» Koralle mit kräftigem Grün oder Violett ergebe eine auffällige Kombination, dezenter sind Verbindungen mit neutralem Beige oder Grau. Einfarbige Stücke in Koralle haben experimentelle Wirkung.

Rosa, rot - viele Männer greifen eher selten zu solchen Farben mit femininem Touch. Eiseman rät: «Obwohl Living Coral wirklich eine Farbe ist, die jedem steht, können Männer, die die Farbe tragen wollen, sie zurückhaltender einsetzen.» Zum Beispiel bei Accessoires wie einem Schal oder Socken. Und die Expertin findet: «Ein gemustertes Hemd oder Jackett mit einigen Tupfern in Koralle machen jedes Outfit lebhafter.»