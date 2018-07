Zum Ehrentag : So schminkt man den Kussmund

Küssen und Lippenstift tragen ist kein Widerspruch. Wie man sich den perfekten Kussmund schminkt und wie der Lipstick besonders lange hält, verraten Experten.

von dpa

06. Juli 2018, 04:55 Uhr

Gleichmäßig geschminkt und eine Farbkante, die nicht ausfranst: So sehen Lippen aus, die wie fürs Küssen gemacht sind. Zum Tag des Kusses (6. Juli) geben Experten die besten Tipps für den perfekt geschminkten roten Kussmund.

Er gelingt mit einem Konturenstift, der die Konturen der Lippen vor dem Ausfüllen mit der eigentlichen Farbe nachzieht. Peter Schmidinger, Make-up-Experte für den VKE-Kosmetikverband in Berlin, empfiehlt den Griff zum Konturenstift vor allem bei auffälligen Farben. Der Vorteil: So wirken die Konturen akkurater. Das Portal Haut.de rät, die gezeichnete Linie dann vorsichtig nach innen zu verwischen, damit diese nicht so hart wirkt.

Eine Alternative dazu ist die sogenannte Lippenstiftbremse. Das ist kein Stoppschild für Küssende, sondern ein Schminkstift - genauer gesagt ein transparenter Lipliner, der als unauffällige Barriere an der äußeren Lippenlinie fungiert.

Der Vorteil: «Die Kontur wird perfekt gehalten und ein Stift ist für sämtliche Farben anwendbar, wenn gerade nicht genau der Ton zum Lieblings-Lipstick zur Hand ist», erklärt Schmidinger. Allerdings lassen sich damit die Lippen nicht größer malen oder Unebenheiten ausbessern - das kann nur der Konturenstift.

Kussecht muss der Lippenstift natürlich sein, aber auch ein Essen sollte er überstehen. Dafür eignen sich lang anhaltende Produkte - in der Make-up-Branche oft als «long-lasting» bezeichnet. «Doch wenn es nun einmal der Favourite-Lipstick sein soll, der von sich aus leider nicht zum Team "langer Halt" gehört, hilft ein guter Primer als Base für die Farbe», erklärt Schmidinger.

Ein Primer ist quasi eine Unterlage für den Lippenstift, der sich wie ein Film auf die Haut legt und auch dort bleibt - er zieht also nicht ein. Der Film hält die darüber geschminkte Lippenstiftfarbe länger. «Ich trage ihn stets flächig auf den Lippen auf, was nicht nur eine bessere Haltbarkeit der Farbe verspricht, sondern als Bonus auch kleine Fältchen aufpolstert», rät Schmidinger.

Der Visagist ergänzt: «Außerdem muss man eines wissen, gut gepflegte Lippen lassen die Farbe besser halten.» Schmidinger rät daher ab und an zu einem Lippenpeeling und ausreichend Pflegebalsam.

Das Portal Haut.de empfiehlt für längere Haltbarkeit und eine schönere Farbwirkung, die Lippen zunächst mit Puder oder Teintgrundierung abzudecken. Nach dem Auftragen des Lippenstiftes sollte man auch an den zu Küssenden denken: Er sollte nach dem Kuss nichts von der Farbe zurückbehalten. Daher nach dem Auftragen eines herkömmliches Produktes mit einem Kosmetiktuch überschüssige Farbe abnehmen, indem man die Lippen kurz darauf presst.