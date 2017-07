Mehrere Farbnuancen : So benutzt man Correcting Powder

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Während die meisten Kosmetika sich intuitiv anwenden lassen, verwirrt der Anblick eines mehrfarbigen Correcting Powders erst mal. Seine Puderlage setzt sich aus einzelnen Flecken mit verschiedenen Farben zusammen: Etwa Beige, Braun, Gelb und Grün oder verschiedene Rosatöne.

Teils gibt es auch Dosen gefüllt mit vielen kleinen Puderkugeln in verschiedenen Farben. Wie wendet man diese Produkte an?

«Correcting Powders sind farbkorrigierende Puder, die aufgrund ihrer verschiedenen Farbnuancen beispielsweise Rötungen mildern und insgesamt einen frischeren Teint erzielen», erläutert Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main.

Ihre Anwendung ist denkbar einfach: Durch einfaches Überstreichen mit einem weichen Pinsel vermischen sich die unterschiedlichen Farbpigmente und sorgen nach dem Auftragen auf die Gesichtshaut für einen gleichmäßigen Teint, erklärt Huber.

«Um die richtige Farbpalette zu finden, hilft nur eins: ausprobieren und mit dem eigenen Hautton abgleichen.» Das macht man am besten im Gesicht am Übergang zum Hals oder am Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 09:35 Uhr