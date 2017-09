Ausstellung : «Is Fashion Modern?» New Yorker MoMa zeigt Mode

vergrößern 1 von 3 Foto: Christina Horsten 1 von 3





von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 12:39 Uhr

Wonderbra, Basecap und ein schlichtes weißes T-Shirt: « Is Fashion Modern? » (Ist Mode modern?), fragt das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) in seiner ersten Mode-Ausstellung seit mehr als 70 Jahren.

Unter den rund 350 Objekten sind Bikinis, Perlenketten, Krawatten, Yoga-Trainingshosen, Mützen und Abendroben, viele Stücke sind von berühmten Designern. Mit beispielsweise Videos und Fotos werden die Kleidungsstücke in einen Kontext gesetzt und Entstehungsgeschichte und Bedeutung näher erklärt.

Besonders aktuell ist ein rotes Jersey von Football-Star Colin Kaepernick, der im vergangenen Jahr als Zeichen gegen Polizeigewalt während der Nationalhymne im Stadion niederkniete und damit für Schlagzeilen sorgte. In dieser Football-Saison hat sich der Protest ausgeweitet und den Zorn von US-Präsident Donald Trump auf sich gezogen.

Mode-Ausstellungen haben sich in den vergangenen Jahren als sehr beliebt erwiesen. Das New Yorker Metropolitan Museum beispielsweise hat damit zuletzt Rekordbesucherzahlen verzeichnen können. Die Mode-Ausstellung am MoMA soll bis zum 28. Januar 2018 zu sehen sein.

Informationen zur Schau