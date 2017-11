Für mehr Volumen : Für feines Haar sind kinnlange Schnitte optimal

Um feinem Haar mehr Volumen zu verleihen, braucht es kein Wunder. Es braucht den richtigen Schnitt - plus ein, zwei Stylingtipps. Jens Dagné ist Experte darin und erzählt, was man am besten mit feinem Haar anstellt.