Kleidung dem Teint anpassen : Farbtrend Blau: Welcher Ton passt zu meinem Hauttyp?

Nicht jeder Blauton passt zu jedem Hautton. Besonders in Gesichtsnähe sollte man auf manche Nuance besser verzichten, erklärt Modeberaterin Janine Katharina Pötsch aus München.

So steht das in diesem Sommer so angesagte knallige Blau vor allem Menschen mit einem winterlichen Typ - also mit heller Haut und dunklem Haar. Ebenso kann der Frühlingstyp mit leicht gebräunter Haut diese Knallfarbe gut tragen.

Dunkelblau, Marineblau und Hellblau stehe Personen mit sehr heller Haut am besten, erläutert Pötsch weiter. Jeansblau und Petrolblau komme bei olivfarbener Haut besonders schön zur Geltung. Zu roten Haaren und Sommersprossen passe ein Kornblumenton sehr gut.

erstellt am 13.Jul.2017 | 04:29 Uhr