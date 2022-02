Panorama : Aktion „Dicke Pulli Tag“: Studierende für den Klimaschutz

Heizung aus, Pulli an: Modedesign-Studierende der Hochschule Hannover haben am Sonntag ihre Kreationen zum „Dicke Pulli Tag“ in Hannover präsentiert. Mit der Aktion engagieren sie sich für den Klimaschutz. „Die entstandenen Outfits und Pullover haben mit den Inhalten Klimawandel und Konsumkritik zu tun“, sagte Martina Glomb, Modeprofessorin und Leiterin des Projekts. Das sei nicht nur als Message gedacht, es gehe auch um die Wahl der Materialien – gefundene Reste und alte Pullis seien aufgearbeitet worden. Es gehe darum, was jeder persönlich ändern und bewirken kann, betonte Glomb.

Wegen des schlechten Wetters präsentierten die Studierenden ihre Arbeiten im Museum August Kestner, das die Ausstellung „use-less. Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“ zeigt. „Kleidung ist hässlich, wenn sie unter menschenverachtenden Bedingungen entsteht, wenn die Umwelt darunter leidet und wenn sie Ressourcen verschwendet“, erklär...

