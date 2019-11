Zum Martinstag am 11. November : Deutsche Kleiderstiftung ruft zum Spenden auf – aber nicht in Container

Die Non-Profit-Organisation verteilt Kleidung an Bedürftige. Wie Sie Textilien spenden können, erfahren Sie hier.

von Lorena Dreusicke

07. November 2019, 18:04 Uhr

Helmstedt | Die Deutsche Kleiderstiftung hat zu Spenden von gut erhaltenen Textilien und Schuhen aufgerufen. Ausrangierte Textilien sollten nicht einfach in den nächsten Container geworfen werden, teilte die Stiftung am Donnerstag mit.





Richtig gespendete Kleidung könne vielen Menschen und der Umwelt helfen, sagte Stiftungsvorstand Ulrich Müller. Wichtig sei zum Beispiel, nur intakte, saubere Textilien und Schuhe zu spenden. Auch sei zu prüfen, an wen die Sachen abgegeben würden. Denn nicht alle Sammler seien seriös und gemeinnützig.

Ressourcenschonung im Fast-Fashion-Zeitalter

"Ressourcenschonung liegt uns am Herzen, daher sind intakte Kleiderspenden, die weitergegeben werden können, bei uns in guten Händen." Zudem sei es ein Zeichen für einen nachhaltigen Umgang mit Bekleidung "insbesondere im Kontext der immer lauter werdenden wichtigen Diskussion über den Irrsinn von 'fast-fashion'."

Spender könnten Kleidung und Schuhe in einem Pappkarton kostenfrei an die Organisation in Helmstedt schicken. Paketaufkleber ließen sich von der Homepage der Stiftung unter www.kleiderstiftung.de herunterladen und ausdrucken. In Helmstedt würden die Pakete dann von Hand geöffnet und die Textilien nach Warengruppen sortiert, heißt es. Begünstigte seien Kleiderkammern und soziale Projekte im In- und Ausland. Textilien, die sich nicht mehr verwenden ließen, würden zur Refinanzierung unter Einhaltung ethischer Standards von "FairWertung" verkauft.

