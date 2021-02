„Monkey Tail Beard“ : Bizarrer Bart-Trend: Affenschwanz im Gesicht

Der sogenannte Monkey Tail Beard gilt als angesagt. Er sorgt für Lacher, Nachahmer, aber auch Kopfschütteln.

San Francisco/Berlin | "Männer – diese schrecklichen haarigen Biester", hieß es schon in Billy Wilders Komödienklassiker "Manche mögen's heiß". Jetzt haben sie sich wieder was ausgedacht – den Monkey Tail Beard, also Affenschwanz-Bart. Manchmal ist auch vom Cat Tail Beard die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.