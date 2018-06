Das ändert sich ab 1. Juli : Mehr Schutz bei Online-Buchung

Rechte von Reisenden werden verbessert und Rentner erhalten höhere Bezüge.

von Elke Schröder

30. Juni 2018, 05:00 Uhr

Rentner können sich vom 1. Juli an über eine dreiprozentige Erhöhung ihrer Bezüge freuen. Doch der neue Monat bringt noch einige weitere neue Regelungen und Gesetze. Hier ein Überblick, welche Veränderungen in Kraft treten.

Rente

Die gesetzliche Rente wird erhöht, im Westen steigt sie um 3,22 Prozent und im Osten um 3,37 Prozent. Zugleich wird damit der Rentenwert Ost schrittweise an den im Westen geltenden Rentenwert angeglichen. Von derzeit 95,7 Prozent steigt der Ost-Rentenwert dann auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. Jeweils zum 1. Juli der Folgejahre wird er dann um jeweils 0,7 Prozentpunkte angepasst, bis 2024 die Rente in allen Bundesländern einheitlich berechnet wird.



Reiserecht

Viel wurde über die neue EU-Pauschalreiserichtlinie debattiert, nun tritt sie in Kraft. Ziel der neuen Regelung war es, vor allem Verbraucher, die online buchen, besser im Fall einer Insolvenz des Reiseveranstalters zu schützen. Zuvor gab es den Insolvenzschutz nur bei Pauschalreisen. Nun müssen Veranstalter auch bei Reisen haften, deren Leistungen – beispielsweise Flugticket, Unterkunft oder Mietwagen – einzeln zusammengestellt werden.

Neben der Pauschalreise wird die Kategorie „verbundene Reiseleistung“ eingeführt: Dabei gilt derjenige auch als Veranstalter einer Pauschalreise, wenn er Kunden für dieselbe Reise einen Vertrag über eine weitere Reiseleistung mit einem anderen Anbieter vermittelt. Jedoch muss die einzelne Reiseleistung mindestens 25 Prozent des Gesamtpreises betragen. Ob Reisebüro oder Onlineportal: Beide sind vor Vertragsabschluss zur Information verpflichtet, beispielsweise darüber, welche Rechtsform von Reise der Urlauber bucht.

Darüber hinaus bleiben dem Reisenden nunmehr zwei Jahre Zeit, statt bisher einen Monat, um Reisemängel zu reklamieren. Es gibt jedoch auch eine Kehrseite der neuen Reiserichtlinie für Verbraucher: Reiseveranstalter können den Preis nach Buchung noch um bis zu acht Prozent (vorher bis zu fünf Prozent) erhöhen, erst dann hat der Kunde das Recht die Reise kostenfrei zu stornieren.

Das muss dem Urlauber allerdings bis zum 20. Tag vor Reiseantritt mitgeteilt werden. Die neuen Regelungen gelten künftig auch nicht mehr für Ferienwohnungen und -häuser, die Urlauber über einen Reiseveranstalter gebucht haben, kritisieren Verbraucherschützer. Auch Tagesreisen bis zu 500 Euro pro Person sind ausgenommen.



Medikamente

Freiverkäufliche Schmerztabletten müssen ab Juli folgenden Warnhinweis auf der Verpackung haben: „Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage oder vom Apotheker empfohlen!“ Auf diese Weise sollen Überdosierungen und unerwünschte Nebenwirkungen verhindert werden.

Zudem sollen Verpackungen von Medikamenten fälschungssicherer werden, dazu erhalten ab 1. Juli alle Verpackungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten ein individuelles Erkennungsmerkmal.



Auskunft über leibliche Eltern

Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) führt ab Juli das bundesweite Samenspender-Register. Dort werden die Angaben von Samenspendern und -empfängerinnen nach künstlichen Befruchtungen gespeichert, damit sich Kinder so künftig darüber informieren können, wer ihre leiblichen Eltern sind.



Zahnfüllung

Zahnärzte dürfen ab 1. Juli laut einer entsprechenden EU-Regelung das quecksilberhaltige Dentalamalgam grundsätzlich nicht mehr für die Behandlung von Milchzähnen, von Kindern unter 15 Jahren und von Schwangeren oder Stillenden verwenden. Nur noch in absoluten Ausnahmen soll der Füllstoff bei dieser Patientengruppe eingesetzt werden.

Der Einsatz von Amalgam ist Experten zufolge in Deutschland ohnehin seit Jahren rückläufig. Ein Grund sei auch, dass Patienten zahnfarbene Füllungen bevorzugen im Gegensatz zu metallisch aussehenden Amalgam-Füllungen.