Neue Lunge gesucht : Vom Notarzt zum Nofall: Wie Organspende Leben rettet

Notarzt Wolfgang Wachs wurde selbst zum Notfall. Eine Organspende ermöglichte ihm das Weiterleben. Als Transplantationsbeauftragter wollte er für dieses Geschenk etwas zurückgeben. Dann kam die Pandemie.

Potsdam/Berlin | „Ich könnte seit drei Jahren tot sein.“ Dieser Satz schießt Wolfgang Wachs manchmal durch den Kopf. In schönen Momenten, aber auch, wenn er an sein früheres Leben denkt. Vorbei. Wachs war Notarzt aus Leidenschaft. Am liebsten würde er sofort wieder in einen gelben Rettungshubschrauber steigen. Doch mit Ende 50 brauchte er eine neue Lunge. Am 5. ...

