Sommerhit rot-weiß : Rezept für Apfel-Sellerie-Salat

Jeden Tag einen Apfel essen - das ist nicht so ihr Ding, bekennt Food-Bloggerin Doreen Hassek. Aber wenn sie ihren Apfel-Salat präsentiert, kommt sie groß raus. Das können Sie mit diesem Rezept auch.

Berlin | „An apple a day keeps the doctor away“ ... ja, ja, ich weiß! Trotzdem bin ich nicht der allergrößte Apfel-Fan. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Äpfel recht weit hinten rangieren, wenn es bei mir um Obst geht. In diesem Salat allerdings treffen viele Aromen aufeinander, die den unterrepräsentierten Apfel auf meinem Speiseplan, auf ein vö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.