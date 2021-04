Studie : Junge Menschen bewegten sich im zweiten Lockdown weniger

Frust und Fernsehen schaden der Fitness junger Menschen in der Pandemie: Im zweiten Corona-Lockdown bewegen sie sich deutlich weniger als im ersten. Ein Wissenschaftler schlägt Alarm.

Karlsruhe | Der zweite Lockdown in Deutschland hat Kinder undJugendliche ausgebremst: Sie bewegen sich in der anhaltendenSchließungsphase weit weniger als im ersten Lockdown im Frühjahr2020. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie des KarlsruherInstituts für Technologie (KIT). Durchschnittlich 75 Minuten am Tag waren die beteiligtenKinder im Februar zu Fuß o...

