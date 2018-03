Serie Gesund leben! : Fit werden mit Apps

Das bewusste Training in bestimmten Pulsbereichen hat in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen. Nicht ohne Grund, denn so erreichen Sportler Trainingsziele wie Fettverbrennung, mehr Ausdauer oder Leistungsverbesserung gezielter. „Polar Beat“ vom für Herzfrequenz-Sensoren bekannten Hersteller Polar richtet sich genau an diese Sportler und zeichnet viele verschiedene Aktivitäten auf, darunter Laufen, Rudern, Wandern, Badminton oder Radfahren. Für erweiterte Funktionen wie angeleitetes Training oder einen Fitnesstest fallen Kosten an.