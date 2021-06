Schwere Verletzungen : Fataler Badespaß: Gefährliche Kopfsprünge in flachem Wasser

Die tragischen Unfälle passieren jeden Sommer wieder: Menschen - oft noch jung - sind nach einem unbedachten Sprung in den See an den Rollstuhl gefesselt. Wie lässt sich dieser Horror vermeiden?

Berlin | Dass Kopfsprünge in unbekannte Gewässer schlimmstenfalls mit einer Querschnittslähmung enden können, weiß eigentlich jeder. Und doch passieren solche Badeunfälle jeden Sommer aufs Neue dutzendfach. Oft sind Alkohol und Übermut im Spiel, warnt die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Hier ist jeder gefragt, der dabei ist:...

