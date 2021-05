Für die Auffrischung : Corona-Schutz: Wann kommt die nächste Impfstoff-Generation?

Noch sind bei weitem weder ein Großteil der Menschen gegen das Coronavirus geimpft noch alle entwickelten Impfstoffe zugelassen. Doch schon läuft hinter den Kulissen die Arbeit an deren Nachfolgern. Dabei geht es unter anderem um Kinder, Mutanten und Booster.

Berlin | Während viele Menschen in Deutschland noch auf ihreCorona-Impfung warten, arbeiten Hersteller schon an dernächsten Impfstoff-Generation. Erste solche Präparate könnten nachAngaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (vfa) imErfolgsfall noch in diesem Jahr zugelassen werden. Dabei werden einem vfa-Sprecher zufolge vor allem drei Strategi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.