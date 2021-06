Nicht einfach drauf los : Badeunfälle: So erkennen und retten Sie Ertrinkende

Beim Retten von Ertrinkenden muss es schnell gehen. Trotzdem ist es für Ersthelfer überlebenswichtig, erst mal in sich zu gehen: Was für ein Gewässer ist das, was wiegt die Person? Ein Leitfaden.

Bad Nenndorf | Ertrinkende sind nicht an wilden Hilfeschreien zu erkennen, sondern nur durch aufmerksame Beobachtung. Denn: Wer wirklich in Not ist, der ist zu Lautäußerungen gar nicht mehr in der Lage. Darauf weist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hin. „Geraten Kinder in Not, kippen sie in der Regel nach vorne unter Wasser. Dann sieht man höchste...

