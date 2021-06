Daheim spritzen : Anti-Thrombose-Spritzen: Wie eine Nadel in den Luftballon

Wer länger einen Gips am Bein hat, muss sich zur Vorbeugung von Thrombosen mitunter regelmäßig eine Spritze setzen. Ein Piks in die Haut klingt an sich einfach. Doch wie überwindet man sich?

Hamburg | Sie werden oft verordnet, wenn ein Bein lange ruhiggestellt wird. Anti-Thrombose-Spritzen mit dem Wirkstoff Heparin sollen in dem Fall der Bildung von Blutgerinnseln in den Venen vorbeugen. Die Spritzen können auch zum Einsatz kommen, wenn bestehende Blutgerinnsel aufgelöst werden sollen. Häufig müssen Patienten eine Anti-Thrombose-Behandlung zu Ha...

