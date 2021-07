Zwei Studien untersuchen : Wie gefährlich ist die Delta-Variante?

Die Delta-Variante breitet sich weltweit immer mehr aus und lässt vielerorts die Inzidenzen wieder ansteigen, so auch in Deutschland. Wissenschaftler haben untersucht, welche Gefahr von der Virusvariante ausgeht.

Genève | Die Delta-Variante des Coronavirus ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen in 124 Ländern nachgewiesen worden, 13 mehr als eine Woche zuvor. Die WHO zitierte nun zwei Studien, die die hohe Gefährlichkeit der Variante untermauern, eine davon aus China und eine aus Kanada. Beide Studien wurden bislang nicht in einem Fachjour...

