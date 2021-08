Impfbereitschaft : Was Menschen vom Impfen abhält und wie die Quote besser wird

Nachdem fast 45 Millionen Deutsche vollständig geimpft sind, geht hierzulande nun die Impfquote stark zurück. Weshalb sich Menschen gerade lieber nicht impfen lassen, hat verschiedene Gründe.

Berlin | Steigende Inzidenzen wecken bei vielen Menschen Sorge vor einer vierten Corona-Welle im Herbst - auch angesichts des sinkenden Impftempos. Was über die Impfbereitschaft der Bevölkerung bekannt ist, und wie sich die Impfquote steigern ließe. Wie viele Menschen in Deutschland sind derzeit ungeimpft? Bis Mittwoch (4.8.) waren 53,6 Prozent der in De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.