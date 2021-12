Oft wegen Einsamkeit : Vor Corona-Wellen mehr Anrufe bei der Telefonseelsorge

Unter Einsamkeit und Isolation leiden zunehmend mehr Menschen wegen der Pandemie. Dies bekommt auch die Telefonseelsorge zu spüren.

Bochum | Einsamkeit, Unsicherheit und Sorgen in der Pandemie haben sich bei der Telefonseelsorge niedergeschlagen. „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf an Gesprächen immer kurz vor einer Corona-Welle zunimmt und später wieder etwas abflaut. In ruhigen Zeiten sind es 2500, 2800 Anrufe am Tag, dann steigert es sich auf bis zu 3500 Anrufe pro Tag“, sagt Lu...

