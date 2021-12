Fünf Tipps gegen Magenprobleme : Mythos Verdauungsschnaps: So übersteht Ihr Bauch Weihnachten

Erst Kaffeetrinken mit Stollen, abends dann Braten mit Knödeln und Schokolade vom bunten Teller: Die Weihnachtstage sind oft eine Schlemmerei ohne Ende. Das kann auf den Magen schlagen. Was hilft?

Hamburg | Auf sie kommt in den Weihnachtstagen besonders viel Arbeit zu: unsere Verdauungsorgane. "An den Festtagen wird meist mehr gegessen. Es sind schwerere und fettigere Mahlzeiten, oft fehlt auch die Bewegung", sagt Prof. Thomas von Hahn, Chefarzt für Gastroenterologie der Asklepios Klinik in Hamburg-Barmbek. Diese Kombination aus fettreichem Essen und ...

