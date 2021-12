Studie zeigt verheerende Folge : Erektionsstörungen: So schaden E-Zigaretten der Potenz

Dass Rauchen Erektionsstörungen fördert, ist bekannt. Eine Studie zeigt jetzt, dass auch E-Zigaretten – die für viele als gesündere Alternative gelten – ein Risikofaktor für Potenzprobleme sind.

Berlin | Rauchen schadet der Gesundheit und kann bei Männern die Sexualität beeinflussen: Mit dem Hinweis "Rauchen bedroht Ihre Potenz" wird deshalb auf Zigarettenschachteln gewarnt. Der Grund: Rauchen fördert Ablagerungen in den Blutgefäßen, die bei Männern auch den Blutfluss in den Penis stören können – und so laut der Barmer Krankenkasse Erektionsprobleme b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.