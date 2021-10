„Markt wächst“ : Sojaschnitzel auch im traditionellen Wirtshaus

Am 1. November ist Weltvegantag. Das Angebot an rein pflanzlichen Produkten ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, nicht nur im Supermarkt. Auch Gaststätten springen auf den Trend auf - selbst solche, von denen man es nicht erwarten würde.

Frankfurt am Main | Rippchen, Fleischwurst, Leberknödelsuppe - die Speisekarte des Frankfurter Apfelweinlokals „Zum Eichkatzerl“ macht erstmal einen sehr traditionellen Eindruck. Bis zu Seite 4, die unter verschiedenen Fleischgerichten auch ein „Veganes „Frankfurter Schnitzel“ mit Grüner Soße und Bratkartoffeln“ aufführt. Solche rein pflanzlichen Lebensmittel suchte m...

