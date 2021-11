Zum Dahinschmelzen : So gelingt ein Schokokuchen mit Flüssig-Kern

Haben Sie schon mal ein warmes Schokoküchlein gegessen, aus dem nach dem ersten Gabelhappen flüssige Schokosoße fließt? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Wir verraten zwei hilfreiche Tricks.

Bonn | Man sieht sie in Back-Shows oder bekommt sie in edlen Restaurants präsentiert. Doch wer traut sich schon selbst an Küchlein mit flüssigem Kern? Viel zu groß ist die Sorge, dass das Dessert außen staubtrocken und innen matschig gerät. Dabei braucht es nur ein paar Kniffe und etwas Fingerspitzengefühl, verspricht das Bundeszentrum für Ernährung. Auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.