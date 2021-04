Gendermedizin im Fall Corona : Schwere Covid-Verläufe und Impfreaktionen: Welche Rolle spielt das Geschlecht?

Eine Gendermedizinerin kritisiert die Corona-Impfstoff-Studien: Geschlechtsunterschiede seien zu wenig beachtet worden.

Berlin | Die Gendermedizin, das war bis vor einigen Jahren ein Bereich, der keine große Lobby hatte. Erst im Jahr 2007 etablierte die Professorin Vera Regitz-Zagrosek das erste Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité in Berlin. Seither gilt die Kardiologin als Wegbereiterin dieser Fachrichtung in Deutschland. Doch was bedeutet Gende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.