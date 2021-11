Adipositas-Bericht : Immer mehr ältere Menschen in Deutschland sind fettleibig

Mehr als jeder zehnte gesetzlich Krankenversicherte war 2018 fettleibig - 2009 waren es nur rund 9 Prozent. Besonders groß ist der Anteil bei den über 80-Jährigen.

Berlin | Immer mehr Menschen in Deutschland sind einer Studie zufolge fettleibig. Besonders über 80-Jährige bekämen häufiger die Diagnose Adipositas, teilt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in einem Bericht mit. Als adipös gelte ein Mensch, wenn sich der Körperfettanteil stärker vermehrt als im Normalfall, schreibt das Institut. Laut We...

