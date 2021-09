Schmerzen in der Ferse : Fersensporn: Wie er entsteht und was Sie dagegen tun können

Leiden Sie an Schmerzen in der Ferse? Dabei könnte es sich um einen Fersensporn handeln. Hierauf sollten Sie achten.

Berlin | Mal möchte man seinem Körper etwas Gutes tun und bewegt sich ausgiebig – nur um dann am nächsten Tag von einem stechendem Schmerz in der Ferse begrüßt zu werden. Eine mögliche Ursache ist ein sogenannter Fersensporn. Was ist ein Fersensporn? Ein schmerzhafter Fersensporn entsteht durch eine Überlastung des Fußes. Um die umliegenden überarbeitete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.