Seltener Wein : Erinnerungsschatz in einer Arche: der Blaue Silvaner

Rote Trauben, aber im Glas ein Weißwein: Der Blaue Silvaner war lange vergessen und fristet auch heute ein Nischendasein. Gerade deshalb ist er Teil eines besonderen Schutzprojekts.

Würzburg | Die grünen Trauben der Weißweine gelten seit Jahrhunderten als charakteristisch für die Hänge am Main - der Grüne Silvaner ist mittlerweile die Ikone des fränkischen Weinbaus. Umso erstaunter musste vor fast 60 Jahren Winzer Kaspar Steinmann aus Sommerhausen am Main gewesen sein, als er in seinem Silvaner-Weinberg einen Weinstock mit rötlichen Trau...

