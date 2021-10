Gut vorbereitet : Entspannt von Sommer- zu Winterzeit wechseln

Schon wieder Zeitumstellung: Vor allem Eltern von kleinen Kindern dürfte das beunruhigen. Muss es aber nicht. Ein Schlafmediziner erklärt, was Eltern und Kinder jetzt tun sollten.

Schwalmstadt-Treysa | Eine langsame Umgewöhnung kann Eltern und Kindern die Zeitumstellung am 31. Oktober erleichtern. „Einfach sukzessive etwas später zu Bett gehen“, rät Schlafmediziner Alfred Wiater. Tendenziell ist die Umstellung im Herbst aber unproblematischer als die im Frühjahr: Im Herbst können wir nicht nur eine Stunde länger schlafen - was per se angenehmer i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.