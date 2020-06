Hilfe auch ohne Klimaanlage : Besser schlafen bei Hitze: Mit diesen Tipps klappt es

Je wärmer die Nacht, desto schlechter der Schlaf – das ist keine Einbildung, sondern medizinisch belegt. Mit diesen Tipps schlafen Betroffene bei Hitze besser.

von Mark Otten

23. Juni 2020, 10:00 Uhr

Berlin/Osnabrück | Der Körper muss in der Nacht Wärme abgeben. Doch wenn es selbst in der Nacht im Schlafzimmer bis zu 30 Grad warm ist, klappt das nicht so wie sonst. In der Folge leidet die Schlafqualität. Besitzer einer Klimaanlage können sind dann im Vorteil, allerdings belastet die trockene Luft die Schleimhäute – und Stromrechnung.

Doch auch ohne technische Unterstützung können Betroffene etwas tun:





Ingo Fietze, vom Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrum der Charité in Berlin, rät außerdem dazu, bereits tagsüber zu schwitzen. So sinke das Wärmepensum, das der Körper nachts loswerden muss. Die Regeln für das Essen und Trinken sind bei Hitze ähnlich wie sonst auch: Die letzte schwere Mahlzeit sollte man mindestens zwei Stunden vor dem Zubettgehen zu sich nehmen, warmer Tee hilft auch im Sommer beim Einschlafen.

Alkohol und Druck stören besonders



Bier oder Wein können zwar auch beim Einschlafen helfen, allerdings stört Alkohol auch den Schlaf der zweiten Nachthälfte - und ist deshalb gerade bei Hitze eher zu meiden. Hans-Günter Weeß, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, rät außerdem zu Gelassenheit, denn Druck sei der Feind des Schlafes: "Wer schlafen will, bleibt wach." Je entspannter jemand die Sache angehe, desto leichter falle es, zur Ruhe zu finden.

