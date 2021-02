Vor dem Frühling 2021 : Juckende Augen und Fließschnupfen: Geht die Pollensaison jetzt schon los?

Am Wochenende erwarten uns bis zu 20 Grad. Während sich viele darüber freuen, beginnt für Allergiker die Leidenszeit.

Hamburg | Der Frühling klopft an die Tür: Am Wochenende steigen die Temperaturen vielerorts über 15 Grad und uns erwarten viele Sonnenstunden. Beim Start in die neue Woche kann örtlich sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Über die schönen Aussichten können si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.