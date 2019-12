Der Weg zur inneren Ruhe : Stress ade: Ursprung und Wirkung von Achtsamkeit

Gerade in der Weihnachtszeit stehen wir unter Stress – Achtsamkeit hilft beim Abschalten. So gelingt es Ihnen.

Berlin | Vor uns liegt die stressige Weihnachtszeit: Fällt es Ihnen zwischen Geschenksuche, Weihnachtsfeiern und den Festvorbereitungen schwer, etwas Ruhe zu finden? Achtsamkeit kann einen Ausweg aus dem Dauerstress bieten. Das teilt der MBSR-Verband der Achtsamkeitslehrenden (Mindfulness Based Stress Reduction) in Deutschland mit. Hier erfahren Sie, wie es Ihnen gelingt, den Alltag bewusster und zugleich gelassener und konzentrierter zu meistern:



Was ist Achtsamkeit?

Achtsamkeit ist eine Haltung, durch die man den gegenwärtigen Moment bewusst und unvoreingenommen wahrnehmen und wirken lassen kann. Das sagt der Berliner Achtsamkeitstrainer Mathias Gugel, der Mitglied im MBSR-Berufsverband ist. Diese Art der Aufmerksamkeit fördert die Verbindung zwischen Körper und Geist.

Das hilft Menschen dabei, im reizüberfluteten Alltag, wieder zu sich selbst zu finden. Und auch, die eigenen Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse zu erspüren und ihnen zu folgen. Statt unbewusst To-do-Listen abzuarbeiten, kann man durch Meditationsübungen lernen, im Moment zu sein und automatisierte Handlungsmuster zu erkennen und zu durchbrechen. (Weiterlesen: Vier Top-Apps zum Meditieren)

Wem hilft das Achtsamkeitstraining?

Das Achtsamkeitstraining kann Menschen helfen, die unter Stress leiden – ob beruflich oder privat. Das betrifft Umfragen zufolge viele: Allein im Job fühlen sich fast zwei Drittel der Deutschen hohem oder eher hohem Stress ausgesetzt. So gaben es 63 Prozent der Berufstätigen in einer Studie an, die das Umfrageinstitut YouGov im Auftrag der Versicherung Swiss Life durchführte.

Hält dieses Gefühl längere Zeit an, kann sich das wiederum negativ auf die Gesundheit auswirken: Denn chronischer Dauerstress bei der Arbeit kann zu einem Burnout führen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte das Gefühl des Ausgebranntseins in diesem Jahr als beeinträchtigenden Faktor für die Gesundheit ein.

Achtsamkeit kann einen Gegenpol zum stressigen Alltag darstellen. Die Übungen helfen Experten zufolge dabei, einen neuen, gesünderen Umgang mit dem Druck zu finden und besser für sich zu sorgen: im Alltag innezuhalten und Stress vorzubeugen. Für MBSR-Kurse kann man in Deutschland einen Zuschuss von der Krankenkasse erhalten.

Wie wirkt sich Achtsamkeitstraining aus?

Achtsamkeitstraining wirkt sich auf Körper und Geist aus: