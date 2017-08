Astrologie : Das törnt die Sternzeichen an

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Liebe auf den ersten Blick, die ausschließlich „inneren Werte“, die zählen ( nach den selbst ironischen Worten von Daniela „Katze“ Katzenberger schließen diese selbstverständlich das Silikon an den richtigen beiden Stellen mit ein) – vergessen Sie das alles. Entscheidend für heiße Nächte sind die Sterne.

Trifft ein Zwilling auf eine Jungfrau, hilft weder Humor noch der lockere Anmach-Spruch („Wer hat nur die Diamanten gestohlen, um sie in deinen Augen zu verstecken…“), zwischen dieser Himmelskörper-Konstellation läuft einfach nichts. Zwillinge stehen auf exotische Experimente, während es die Jungfrau stimmungsvoll in romantischer Umgebung mag. Für Zwillinge wird es deshalb ausschließlich mit Löwen, Schützen, Wassermännern und Widdern prickeln. Im Sternzeichen des Widder Geborene stehen auf wilde Quickies und können diese Vorliebe am besten mit Schützen, Zwillingen oder Wassermännern ausleben. Letztere sind für extravagante Spielchen zu begeistern und passen im Bett zu besonders vielen Sternzeichen: Schützen, Skorpionen, Steinböcken, Widdern, Zwillingen und Waagen. Diese wiederum gelten ja als ausgeglichen und können mit allen Sinnen genießen. Krebse, Löwen, Stieren oder Wassermännern bringen eine Waage aus dem Gleichgewicht. Stiere sehen bei Fischen, Krebsen und eben bei Waagen (liebes-)rot und stehen total auf sinnliche Erlebnisse. Steinböcke dagegen nehmen Sex als Leistungssport und finden in Jungfrauen, Skorpionen oder Wassermännern die idealen Trainingspartner.

Für Skorpione wird es am Liebeshimmel eng – hier stehen die Sterne nur für Nächte mit Steinböcken oder Wassermännern günstig. Kein Wunder, im Zeichen des Skorpions Geborene wollen Tabus brechen. Da törnt die Suche des Schützen nach Abenteuer wesentlich mehr Liebeshungrige an: Hier knistert es mit Wassermännern, Widdern, Zwillingen und Löwen. Letztere stehen auf ausgiebiges Vorspiel und wickeln damit Schützen, Waagen und Zwillinge um die Pfote.