Liebe und Partnerschaft : Du bist mein Kryptonit

Eine Studie zeigt, dass viele Menschen jemanden haben, bei dem sie stets schwach werden.

Mecklenburg-Vorpommern | Herzklopfen beim Gedanken an den oder die Ex oder weiche Knie bei der Begegnung mit der ersten Liebe? Frei nach dem fiktiven Element, das Supermans Schwachstelle darstellt, werden Menschen, an denen man sein Leben lang hängt, als Kryptonite oder Kryptonit-Menschen bezeichnet. Eine aktuelle Umfrage der Online-Partnervermittlung Parship (www.parship....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.