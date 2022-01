Trend-Game 2022 : Hype um „Wordle”: Was hinter dem beliebten Browser-Spiel steckt

Wer dieser Tage in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, kommt um „Wordle” nicht herum. Das Online-Rätsel wird täglich von Millionen Nutzern gespielt. Wie das Spiel funktioniert und warum es so beliebt ist.

von Redaktion

21. Januar 2022, 15:54 Uhr

In den sozialen Netzwerken wimmelt es aktuell von Screenshots, auf denen grüne, gelbe und graue Kacheln zu sehen sind. Für Uneingeweihte sieht das erstmal kryptisch aus, hat aber einen einfachen Grund: das Spiel „Wordle”. Nutzer posten ihre Ergebnisse in dem Rätsel-Game, das innerhalb weniger Monate weltweit mehrere Millionen Spieler in seinen Bann gezogen hat.

So funktioniert „Wordle”

Für alle, die noch nicht dem „Wordle”-Fieber verfallen sind: Das Ziel des Spiels ist es, ein Wort mit fünf Buchstaben richtig zu erraten. Dafür haben Nutzer sechs Versuche. Man beginnt, indem man ein zufällig gewähltes Wort eintippt und auf „Enter” drückt. Der Spieler bekommt dann angezeigt, ob er mit den gewählten Buchstaben richtig gelegen hat. Ist der richtige Buchstabe an der richtigen Stelle, färbt sich die entsprechende Kachel grün. Kommt der Buchstabe in dem Wort vor, aber nicht an der Stelle, wird sie gelb. Grau färbt sich die Kachel, wenn der Buchstabe gar nicht im Wort vorkommt.

Der Clou: Jeden Tag gibt es nur ein Wort zu erraten, das weltweit für alle Nutzer gleich ist. Einer der Gründe, warum der Vergleich der Ergebnisse in sozialen Netzwerken so beliebt ist. Damit beim Teilen das Wort nicht verraten wird, erscheinen nur die farbigen Kacheln. Die Zahl rechts verrät, wie viele der sechs Versuche man zur Lösung gebraucht hat.

Deutsche „Wordle”-Version seit Kurzem verfügbar

Lange war das Spiel nur auf Englisch verfügbar. Seit Montag gibt es gute Neuigkeiten für „Wordle”-Fans, denen die englische Originalversion wenig Spaß bereitet. Unter wordle.at können User das auf der frei zugänglichen Software des Originals basierende Spiel in deutscher Sprache zocken. Wer gar nicht genug von dem Spiel bekommt, kann sich also täglich an der deutschen und der englischen Variante versuchen.

Die Geschichte hinter „Wordle”

Entwickelt hat „Wordle” der Software-Entwickler Josh Wardle – und den Namen des Spiels an seinen eigenen angelehnt. Der New Yorker hatte das Spiel ursprünglich für seine Partnerin entworfen, da sie Rätsel liebt, berichtet die „New York Times”. Zunächst spielten nur die beiden, später dann auch die Freunde und Familien des Paares. Wardle machte das Spiel öffentlich – und „Wordle” wurde zum viralen Hit. Laut dem „Guardian” spielten im November noch 90 Spieler täglich „Wordle”, Mitte Januar waren es bereits zwei Millionen. Darunter auch Prominente, wie der US-amerikanische Late-Night-Moderator Jimmy Fallon.

Warum das Spiel so beliebt ist

Doch was macht den Reiz des Spiels aus? Der britische Psychologe Lee Chambers sieht den Erfolg des Spiels darin, dass es sowohl die sprach- als auch die logikverarbeitenden Bereiche unseres Gehirns anspreche. Das sagte er gegenüber „Business Insider”. Auch der rätselhafte Charakter des Spiels sei entscheidend. Wie Christina Valentiner-Branth, Leiterin der Brettspielakademie bei Hamburg, gegenüber der „Süddeutschen Zeitung” erklärt, werde bei jedem richtigen Buchstaben „ein winziges Quäntchen Glückshormon ausgeschüttet”.

Die Komponente des Teilens in sozialen Netzwerken spiele ebenfalls eine Rolle: „Wenn wir die Quadrate ständig in unserem Twitter-Feed sehen, bedeutet das, dass es etwas zu lösen gibt und dass andere schon daran herumrätseln“, sagte Chambers zu „Business Insider”. „Das verleitet uns dazu, selbst nachzuforschen.“ Und den eigenen Erfolg zu teilen ist gut fürs Ego. Valentiner-Branth begründet das mit der „bekannten Lust am Gewinnersein”.

Twitter-User werden kreativ

Nutzer scheinen nicht nur gerne ihre „Wordle”-Gewinne zu teilen, sondern werden dank des Spiels auch kreativ. Ein Twitter-User hat etwa eine Musiksoftware entwickelt, die aus den Ergebnissen des Spiels Songs generiert.

Ein anderer User schien keine Lust mehr auf die Wortakrobatik zu haben und entwickelte kurzerhand eine Version mit Zahlen. Dabei habe man sechs Versuche, die gesuchte Primzahl zu erraten.

