Pflanzenzucht im Garten : Tulpenzwiebeln im Frühling pflanzen: Mit diesen Tipps klappt es

Normalerweise kommen Zwiebeln für Tulpen im Herbst in die Erde. Allerdings ist dies auch im Frühjahr möglich - unter gewissen Umständen. Was Sie beim Setzen der Zwiebeln im Frühling beachten sollten.

Normalerweise werden Tulpenzwiebeln etwa Anfang September bis Mitte November eingepflanzt. So blühen pünktlich zum Frühjahr farbenfrohe Blumen in Ihrem Beet. Wenn Sie dies jedoch versäumt haben oder Ihnen an nasskalten Tagen so gar nicht nach Gartenarbeit war, ist das Einpflanzen der Blumenzwiebeln auch im Frühjahr möglich. Welche Tulpenzwiebeln lassen...

