Späte Blüten für Bienen

Aus dem Garten von Marita E. in der Lüneburger Heide durfte ich mir im letzten Jahr einen Ableger der Lobelie siphilitica ‘Blaue Auslese’ mitnehmen. Da Lobelien einen gut bewässerten Untergrund brauchen, ist in diesem Regensommer aus dem kleinen Pflänzchen ein prächtiges Exemplar geworden. Die strahlend reinblauen Blüten, die noch bis zum September erscheinen werden, ziehen nicht nur meine Blicke, sondern in dem sich neigenden Gartenjahr auch Insekten an. Ein wichtiger Grund, Ihnen diese Pflanze ans Herz zu legen. Gleiches gilt für den Gewöhnlichen Teufelsabbiss. Gartenfreundin Barbara J. hatte ihn im letzten Jahr mit den Worten geschenkt, diese Pflanze „müsse man einfach haben“. In diesen Wochen nun, wo so vieles schon verblüht ist, erscheinen die kugelig violett gefärbten Blüten. Auch sie sind im Spätsommer eine wichtige Nektarpflanze und versorgen Bienen, Schwebfliegen und teilweise stark gefährdete Tagfalterarten mit Nektar. Aus diesem Grund ist Succisa pratensis von der Loki Schmidt Stiftung 2015 auch zur Blume des Jahres gewählt worden. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch den Riesen-Sonnenhut empfehlen, der ebenfalls von Bienen gerne angeflogen wird. Der braune Kegel inmitten gelber Strahlenblüten, dazu die bis zu 180 Zentimeter hohen Stängel eroberten bei der ersten Begegnung in einer holländischen Gärtnerei sofort mein Herz. Das schöne blaugraue, paddelförmige Laub tat sein Übriges. Ein Töpfchen musste mit. Auch Rudbeckia maxima macht in diesem Sommer nun seinem Namen alle Ehre, entwickelt sich prächtig. Und ist neben den zuvor genannten Stauden ein schönes Beispiel dafür, wie wir unsere Spätsommer-gärten abwechslungsreich und zudem noch bienenfreundlich gestalten können.



