Grün ohne Gießen : So überstehen Ihre Balkonpflanzen den Osterurlaub

Ostern steht vor der Tür - für viele Menschen der ideale Zeitpunkt für einen Frühlingsurlaub nach dem Winter. Aber was tun mit Balkon- und Gartenpflanzen, wenn sie niemand gießen kann? Ein paar Tipps helfen, die Blumen unbeschadet durch eine Zeit ohne Pflege zu bringen.

Nicht jeder hat freundliche Nachbarn oder Freunde, die in der Nähe wohnen und während des Urlaubs regelmäßig die Pflanzen im Garten und auf dem Balkon wässern. Also müssen praktische Lösungen her, wenn man nach Ostern nicht zu vertrockneten Blumenkästen nach Hause kommen möchte. Auf die Vorausplanung kommt es an Bevor Sie in den Urlaub aufbrechen oder...

